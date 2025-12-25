Concepción del Uruguay: Guardavidas rescataron a una joven en el balneario Itapé

Durante la tarde de este jueves 25 de diciembre, alrededor de las 18 horas, se vivieron momentos de tensión en el balneario Itapé de Concepción del Uruguay. Uno de los guardavidas del equipo dispuesto por la Municipalidad advirtió que una joven se encontraba en dificultades dentro del agua y activó de inmediato el protocolo de rescate.

El personal logró retirar rápidamente a la mujer del agua y trasladarla al puesto sanitario del balneario, donde fue asistida por el personal apostado allí.

Al parecer, se determinó que había sufrido un episodio convulsivo, presuntamente relacionado con un cuadro de epilepsia. Tras ser estabilizada en la sala de primeros auxilios, fue derivada por el servicio de emergencias médicas 107 al hospital Justo José de Urquiza para una evaluación y atención más completa.

La rápida intervención del guardavidas fue clave para salvarle la vida, ya que logró sacarla del agua mientras atravesaba la convulsión. La actuación fue destacada y valorada por las numerosas personas que se encontraban en ese momento en el balneario.

Cabe señalar que el Municipio cuenta con 34 guardavidas asignados para cubrir las guardias en los cuatro balnearios de la ciudad: Paso Vera, Banco Pelay, Itapé y la Isla del Puerto, un servicio esencial que demuestra su importancia en situaciones críticas como la vivida.

También es importante destacar la importancia de acatar las órdenes y sugerencias de los cuerpos de guardavidas, sanitaristas y de seguridad que se encuentran en los Balnearios, a los fines de lograr una estadía de disfrute sin sobresaltos.

Asistencia en Banco Pelay

Por otra parte, se informó que en el puesto sanitario del balneario Banco Pelay se asistió a una mujer que sufrió una descompensación, aunque fuera del agua. En este caso, no fue necesario su traslado a un centro de salud, ya que tras recibir los primeros auxilios logró recuperarse y regresar junto a su familia.

