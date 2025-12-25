Colón: Sorprendidos transportando elemento de dudosa procedencia

Según supo Génesis24, en horas de la tarde de ste jueves, a raíz de un llamado telefónico recibido, personal dependiente de esta Jefatura Departamental, se hizo presente en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Bernard, entre Leguizamón y Monteagudo, en la ciudad de Colón, donde se había denunciado la presunta sustracción de una abertura perteneciente a un inmueble.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento sobre la faltante de una puerta placa de madera con marco metálico, la cual se hallaba en el interior de la propiedad.

Mientras se desarrollaban las primeras diligencias, el personal interviniente observó la circulación de un motovehículo por calle Bernard, a bordo del cual se desplazaban dos masculinos que transportaban una puerta. Ante dicha situación, los uniformados procedieron a interceptar el rodado a los fines de su identificación y verificación del elemento transportado.

Los ocupantes del motovehículo fueron identificados como un hombre de 29 años y otro de 24 años de edad. En el lugar, el primero de los mencionados manifestó haber adquirido la puerta a un tercero por un valor ostensiblemente inferior al habitual de mercado, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Informada la Unidad Fiscal de Colón sobre lo acontecido, dispuso el secuestro preventivo de la abertura para su correspondiente resguardo y la realización de las actuaciones de rigor, como así también el traslado de ambos individuos a dependencia policial a los fines de su correcta identificación, quedando supeditados a la continuidad de la investigación.

