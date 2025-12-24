Autovía Artigas: Dos mujeres fueron hospitalizadas tras un espectacular vuelco

Un espectacular siniestro vial tuvo lugar en la Ruta 14, donde un vehículo volcó y quedó dado vuelta con las cuatro ruedas para arriba.

Como consecuencia, dos mujeres fueron derivadas al hospital de Ceibas -departamento Islas del Ibicuy- aunque se reportaron solo lesiones menores.

Según informaron Bomberos Voluntarios, el auto era maniobrado por un hombre que perdió el control y terminó volcando contra el guardarrail del cantero central.

El conductor iba con tres acompañantes: otro muchacho y dos mujeres, todos de Gualeguaychú. Éstas últimas fueron llevadas al Hospital “Eva Duarte” de Ceibas.

En el lugar intervino, además de personal de Bomberos, la Policía y Gendarmería Nacional.

Ahora