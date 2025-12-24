El CGE capacitó a 700 docentes en Educación Artística por Atamá

Las instancias de capacitación, desarrolladas en formatos virtuales, presenciales y semipresenciales, alcanzaron cerca de 700 docentes en ejercicio y estudiantes de nivel superior, fortaleciendo la enseñanza de los lenguajes artísticos en todos los niveles del sistema educativo.

La coordinadora de Educación Artística del CGE, Evangelina Rodríguez, destacó que el trayecto formativo «Transitar la enseñanza: La producción artística en la Escuela Primaria», dictado de manera virtual a través de la plataforma Atamá, abarcó la totalidad de los departamentos provinciales. Esta propuesta contó con 881 docentes inscriptos y 699 aprobados, pertenecientes a los lenguajes de Música y Artes Visuales del nivel primario.

En modalidad presencial y semipresencial se desarrollaron además las capacitaciones «La danza en los espacios áulicos. Encuadre pedagógico y didáctica para la enseñanza»; «La Educación Sexual Integral en las prácticas artísticas»; «Lenguajes artísticos en la escuela: La percepción como modo de conocer»; el seminario-taller para educadores musicales «Propuestas didácticas innovadoras para una educación musical significativa»; y el taller «Introducción al lenguaje audiovisual para la enseñanza y el aprendizaje: la animación en las aulas». Todas estas acciones estuvieron destinadas a docentes de Música, Danza, Teatro, Artes Visuales y Audiovisuales. Asimismo, se dictó el taller vivencial «Códigos artísticos en el Nivel Inicial», dirigido específicamente a docentes de ese nivel.

Además, equipos técnicos de la coordinación realizaron asistencias técnicas en los departamentos Villaguay, Tala y Victoria, abordando problemáticas vinculadas a las didácticas específicas de Artes Visuales y Música en el nivel superior, así como la incorporación del lenguaje audiovisual en experiencias pedagógicas basadas en proyectos en el nivel secundario.

Las propuestas formativas alcanzaron a los departamentos Gualeguay, Tala, Villaguay, La Paz, Victoria y Paraná, consolidando un año de trabajo orientado a fortalecer la enseñanza artística en las instituciones educativas de toda la provincia y a acompañar a las y los docentes en prácticas innovadoras y situadas.