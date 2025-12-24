Colón: Colisión entre auto y camioneta dejó un herido grave

Ocurrió este miércoles en el kilómetro 2, en cercanías a Colón. El conductor del automóvil, oriundo de Diamante, debió ser trasladado de urgencia al hospital San Benjamín.

La tarde de este miércoles se vio sacudida por un violento siniestro vial en la Ruta Provincial Ex 26, a la altura del kilómetro 2. El incidente, que involucró a un automóvil y una camioneta, dejó como saldo una persona mayor con heridas de consideración.

El accidente

Por causas que se investigan, colisionaron un Volkswagen Fox de color negro y una camioneta Chevrolet S10 blanca. En el automóvil se desplazaba un hombre de 82 años, oriundo del departamento Diamante, mientras que la pick-up era conducida por un vecino de la localidad de San José, de 33 años.

Fotos Jefatura Colon

Estado de salud y asistencia

Producto del fuerte impacto, el conductor del Volkswagen Fox se llevó la peor parte. Fue asistido en el lugar por personal sanitario y trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón.

Según el reporte médico oficial, el hombre de 82 años presenta lesiones de carácter grave, por lo que permanece bajo observación médica. El conductor de la camioneta, en tanto, no presentaría heridas de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos para determinar la mecánica del choque en una zona de intenso tránsito regional.

