San Justo: Asueto administrativo municipal

Visto la proximidad de las tradicionales festividades de Navidad y Año Nuevo, se establece asueto administrativo municipal los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, adhiriendo parcialmente al decreto dispuesto por el Gobierno Provincial.

Durante dichas jornadas cesarán las actividades administrativas y de obras públicas, manteniéndose únicamente los servicios esenciales, los cuales deberán ser garantizados a la comunidad.