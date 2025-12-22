Colón: Un hombre fue asesinado de dos disparos tras una pelea vecinal

Colón: Un hombre de 50 años fue asesinado tras una pelea vecinal

El hecho ocurrió en el Plan Libertad. La víctima, identificada como «Pichay» Romero, recibió dos disparos. El presunto autor está identificado y es intensamente buscado por la policía.

Un violento episodio sacudió la tranquilidad del Plan Libertad en la ciudad de Colón, dejando como saldo un homicidio que es investigado bajo un fuerte hermetismo por las autoridades judiciales y policiales.Según las primeras informaciones, el conflicto se habría originado por una disputa entre vecinos que escaló hasta la violencia armada. La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años de apellido Romero, conocido popularmente por el apodo de «Pichay», fue atacado con un arma de fuego, recibiendo dos impactos de bala que terminaron con su vida.

La Justicia ya tiene un sospechoso principal quien tras el ataque se dio a la fuga y actualmente se encuentra prófugo. Las fuerzas de seguridad han desplegado un operativo cerrojo en la zona y localidades aledañas para dar con su paradero.

En el marco de los procedimientos inmediatos, se confirmó que hay al menos dos personas demoradas cuya vinculación con el hecho está siendo establecida por los investigadores.

Bajo las directivas del fiscal Dr. Alejandro Perroud, en el lugar del crimen trabajaron de forma coordinada:

División Investigaciones

Criminalística (para el levantamiento de rastros y pericias balísticas)

División Operaciones de la Jefatura Departamental Colón.

Hasta el momento, existe un marcado hermetismo oficial para no entorpecer las tareas de búsqueda del principal imputado y el esclarecimiento total de la mecánica del crimen. Se espera que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos.

Crédito: Pato Becerra

