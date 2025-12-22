Concepción del Uruguay: Tras persecución, detuvieron a menor y recuperaron moto robada

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de este lunes, personal del Comando Radioeléctrico logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída minutos antes y detuvo a uno de los presuntos autores tras una persecución en la zona de calles Belgrano y Fray Mocho.

El operativo se inició alrededor de las 16:35 horas, luego de un llamado a la línea de emergencias 101 que alertaba sobre movimientos sospechosos.

Al llegar al lugar indicado, los uniformados divisaron a dos individuos que trasladaban una motocicleta «a tiro». Al notar la proximidad del patrullero, los sujetos abandonaron el rodado e intentaron darse a la fuga a pie en distintas direcciones.

Tras una rápida intervención, la policía logró interceptar y aprehender a uno de los implicados, un joven de 17 años de edad. El segundo autor del hecho logró escapar de la zona, aunque se trabaja en su identificación.

La motocicleta, una Gilera Smash de 110 cc, color negra y sin patente colocada, presentaba daños significativos en el tambor de arranque, evidencia clara de haber sido violentada para su robo.

La fiscalía en turno tomó intervención inmediata, disponiendo las siguientes medidas: Secuestro y restitución del motovehículo a su legítima propietaria, traslado del aprehendido a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar a fin de ser entregado a sus progenitores y además la intervención de la División Policía Científica para las pericias de rigor.

Se elevaron los informes judiciales correspondientes para continuar con la causa bajo la carátula de Robo Calificado.

