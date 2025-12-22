Atraparon al joven que incendió una escuela rural entrerriana

Detuvieron este domingo a un joven sospechado de ser el responsable de robar e incendiar una escuela en Piedras Blancas, departamento La Paz.

El hecho ocurrió este sábado en la Escuela N° 37 “Domingo F. Sarmiento”, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 7, a la altura del kilómetro 11,5.

Según se informó, la Jefatura Departamental realizó procedimientos en relación a tres ilícitos ocurridos el sábado en la ciudad, en los que el posible autor era sospechado de “tentativa de robo en una vivienda, hurto en una casa y robo e incendio” de la escuela.

En virtud de lo investigado, se realizaron dos allanamientos en la ciudad Villa Hernandarias, obteniendo como resultado el secuestro de vestimentas relacionadas con las causas, una mochila rosada, un cartucho calibre 9 mm, un cartucho calibre 16mm, un cartucho calibre 20 mm y un cartucho calibre 62mm.

Asimismo, se detuvo al joven por el delito de resistencia a la autoridad, ya que al momento de la notificación corrió para darse a la fuga, pero fue alcanzado por personal policial.

Finalmenteo, quedó a disposición de la Fiscalía en Turno de Paraná, siendo también éste el interesado en la investigación por lo cual continúa supeditado a las causas.

Además se procedió al secuestro de los elementos denunciados como sustraídos en una vivienda, siendo estos “un DVR, un Inversor de Ondas Sinusoidal, un Router, una llave de paso de Gas Natural, un cable prolongador con plantilla, cable prolongador, con plantilla, entregados por un vecino donde el detenido habría dejado”.

Posteriormente, se realizó rastrillaje en la cercanía de la escuela siniestrada donde se procedió al secuestro en zona de pastizales frente al Establecimiento “una garrafa de 10 kg blanca, cables y mercaderías varias, pertenecientes estos últimos a dicho establecimiento educativo”.

En los operativos partipó personal de la Jefatura Departamental La Paz, División Operaciones y Seguridad Pública, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Comisaría Piedras Blancas, Guardia Especial y Comisaria Hernandarias. (Ahora)