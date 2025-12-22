Justicia y Seguridad coordinan acciones en cárceles de la provincia

En el marco del trabajo interinstitucional entre los distintos poderes del Estado, la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Laura Mariana Soage, junto a la Jueza de Ejecución Penal, Cecilia Bertora, realizaron una visita a las instalaciones de una Unidad Penal de la provincia, con el objetivo de interiorizarse sobre el funcionamiento y las tareas que se desarrollan en el ámbito penitenciario.

La recorrida a la Unidad Penal Nº 1 en Paraná contó además con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, el área de Derechos Humanos y representantes de la Defensa, fortaleciendo espacios de diálogo, supervisión y organización institucional orientados a garantizar procesos transparentes y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario.

Las autoridades fueron recibidas por el Subdirector del Servicio Penitenciario, Santiago García; el Director Principal de Cuerpo, Alejandro Mondragón; el Director de la Unidad Penal, Carlos Palacios; el Coordinador General, Néstor Spesot; y el Dr. Raúl Avero, quienes expusieron el trabajo cotidiano que se lleva adelante y los avances alcanzados en materia de gestión, infraestructura y tratamiento penitenciario.

Este tipo de instancias refuerza la cooperación entre los poderes del Estado y ratifica el compromiso con una labor penitenciaria responsable, profesional y en permanente mejora, orientada al respeto de los derechos y al fortalecimiento institucional.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))