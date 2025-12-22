Justicia y Seguridad coordinan acciones en cárceles de la provincia

La recorrida a la Unidad Penal Nº 1 en Paraná contó además con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, el área de Derechos Humanos y representantes de la Defensa, fortaleciendo espacios de diálogo, supervisión y organización institucional orientados a garantizar procesos transparentes y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario.

Las autoridades fueron recibidas por el Subdirector del Servicio Penitenciario, Santiago García; el Director Principal de Cuerpo, Alejandro Mondragón; el Director de la Unidad Penal, Carlos Palacios; el Coordinador General, Néstor Spesot; y el Dr. Raúl Avero, quienes expusieron el trabajo cotidiano que se lleva adelante y los avances alcanzados en materia de gestión, infraestructura y tratamiento penitenciario.

Este tipo de instancias refuerza la cooperación entre los poderes del Estado y ratifica el compromiso con una labor penitenciaria responsable, profesional y en permanente mejora, orientada al respeto de los derechos y al fortalecimiento institucional.