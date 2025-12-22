Accidente fatal en ruta entrerriana: choque frontal dejó una persona fallecida en la madrugada de este lunes

Un violento accidente de tránsito entre dos automóviles dejó como saldo una persona fallecida en la madrugada de este lunes.
Un violento accidente de tránsito entre dos automóviles dejó como saldo una persona fallecida en lmadrugada de este lunes El siniestro ocurrió en la Ruta 11, en el acceso a la localidad de Oro Verde según confirmaron desde Bomberos Voluntrios.
El impactante choque frontal fue protagonizado por Volkswagen Gacel y un Volkswagen Gol. Ambos vehículos quedaron completamente dañados y vecinos de la zona asistieron a las personas que resultaron lesionados.
En e lugar trabajan servicios de emergencia, bomeros voluntarios y personal policial y peritos de criminalística.
Ahora