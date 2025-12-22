Por amenazas, allanaron a un hombre que realizaba préstamos ilegales: encontraron $25 millones en su casa

Funcionarios policiales de la Comisaría Segunda de Concordia llevaron a cabo un operativo para dar cumplimiento a orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías en una causa en etapa de investigación.

Según explicaron, la investigación se inició por la denuncia de un hombre, quien expresó que otro hombre lo habría amenazado para reclamarle respecto de la cancelación de un crédito.

El denunciante expresó que hace dos años le pidió al otro hombre un crédito por la suma de $1.500.000, a pagar en 12 cuotas de $150.000 y luego mencionó que hasta hoy el sujeto seguía concurriendo a su domicilio para seguir cobrando, y nunca emitió recibo de todos los pagos que le realizó.

Ante el reclamo de la falta de recibos contra sus pagos, y que el crédito ya habría sido cancelado hace tiempo, el prestamista le efectuó amenazas “para mantenerlo sometido en su posición deudora, y seguir recibiendo pagos”, indicaron desde la Policía a El Entre Ríos.

El allanamiento efectuado en el domicilio del denunciado finalizó con resultado positivo, secuestraron documentos de interés para la investigación de la causa, y registraron la existencia de efectivo por $25.000.000,00 y USD2.000.