Tiempo: rige un alerta amarillo y naranja por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que, después de un viernes muy caluroso, gran parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarillo y naranja por tormentas de variada intensidad para este sábado.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 25 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. En la capital y alrededores se espera un día con tormentas fuertes.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 23 grados y una máxima de 34 grados. Allí se prevé una jornada con tormentas de variada intensidad.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 28 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día con tormentas.

Ahora