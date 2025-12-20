Caseros: El Elenco Estable de Teatro Adolescente hará su cierre de año con la presentación de tres obras

Este domingo 21 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” el Elenco Estable de Teatro Adolescente de Caseros dará cierre a su actividad del 2025 con la presentación de 3 obras teatrales, bajo la dirección de Moira Zaffaroni.

En esta oportunidad se estrenará la obra “La Entrevista”, y se volverán a presentar “Los Abrelibros: la biblioteca encantada” y “Cirbuzón”.

Las funciones serán de entrada libre y gratuita.

Estas son las obras que se pondrán en escena:

Los Abrelibros: la biblioteca encantada

En un rincón olvidado de la biblioteca, donde las historias cobran vida. Elena y Alfonsina descubren que cada libro es un viaje, cada página un reto y cada personaje, un nuevo amigo. Una obra de teatro que celebra la imaginación, la curiosidad y el amor por la lectura, conociendo autores argentinos y viviendo aventuras, aprendiendo que los libros no solo se leen… ¡también se viven!

Cirbuzón

En el extraño pueblo de Tirabuzón, todos son payasos… pero ninguno sabe hacer reír. Entre rutinas grises y narices olvidadas, la alegría parece un recuerdo lejano.

Un día, una misteriosa viajera llega con una propuesta fabulosa invitarlos a formar parte de un circo. Sin embargo, no todos están de acuerdo…

Entre risas, discusiones y sueños, vamos a descubrir la amistad, la autenticidad y la magia de atreverse a cambiar.

La entrevista

Un programa de televisión anuncia a su invitado especial: una extraña criatura que acaba de llegar del espacio. Durante la entrevista, entre preguntas desopilantes, mates, asados y costumbres bien argentinas, el show se transforma en un caótico y divertido choque entre dos mundos que intentan entenderse.

Comparte esto: Twitter

Facebook

