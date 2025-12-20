Caseros: Comenzaron las clases de Aquagym en las piletas del Club Juventud

Este miércoles 17 de diciembre dio inicio una nueva temporada de las clases de “Aquagym para Adultos” en las Piletas del Club Juventud de Caseros a cargo de la Prof. Jaquelina Stapich.

Con un muy buen número de inscriptos y asistentes, este verano las clases se llevarán adelante los días lunes y miércoles de 15:00 a 16:00 horas.

Este espacio de recreación está destinado a personas mayores de 18 años, de forma libre y gratuita.

