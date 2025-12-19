Dpto. Uruguay: Incendio de rastrojos de trigo

En la tarde de este viernes, varias dotaciones de Bomberos Voluntarios intervinieron para sofocar un incendio de rastrojos de trigo registrado en el establecimiento de La Armonía, en área rural de Rocamora.

El fuego consumió varias hectáreas, propagándose con rapidez debido a las altas temperaturas y las condiciones de viento, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que las llamas alcanzaran un pequeño monte lindero.

Gracias al trabajo coordinado y eficaz de los Bomberos, el avance del incendio pudo ser contenido, evitando mayores daños.

Por el momento, se desconoce el origen del foco ígneo que dio inicio al siniestro. No obstante, se remarcó que el contexto climático jugó un rol determinante en la velocidad con la que el fuego se expandió en los rastrojos.

Desde los cuerpos de emergencia se destacó la importancia de extremar las medidas de prevención en zonas rurales, especialmente durante jornadas de calor intenso, para reducir el riesgo de incendios que puedan poner en peligro el ambiente, la producción y las viviendas cercanas.

FM Riel

