Autovía Artigas: Motociclista murió tras derrapar en su rodado e impactar contra un guardarrail

Un hombre de 33 años perdió la vida luego de derrapar con su motocicleta de alta cilindrada e impactar contra el guardarrail. Se pudo saber que la víctima era oriunda de la zona.
Un trágico siniestro vial se produjo en la rotonda de ingreso al Complejo Termal, sobre la Autovía Nacional Nº 14, donde un motociclista falleció tras protagonizar un violento accidente. El hecho ocurrió cuando, por causas que se trataban de establecer, una motocicleta de alta cilindrada derrapó mientras circulaba e impactó contra el guardarrail ubicado en el cantero central.
Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor del rodado, un hombre de 33 años, ya no presentaba signos vitales. Según pudo saber Elonce, la víctima era oriunda de la ciudad y, tras conocerse la noticia, familiares del motociclista se hicieron presentes en la escena, donde se vivieron momentos de profundo dolor.
De inmediato, intervino personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, que desplegó un operativo para ordenar y regular el tránsito en la zona, debido a la alta circulación vehicular que registra ese sector de la autovía. Las tareas se extendieron durante varias horas para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por el lugar.
En paralelo, se realizaron las pericias accidentológicas correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro vial fatal. Las actuaciones incluyeron el relevamiento de la escena, la inspección del rodado involucrado y la recolección de datos que permitan reconstruir la mecánica del hecho.
Las diligencias quedaron a cargo de las autoridades judiciales competentes, que dispusieron las medidas de rigor y avanzaban con la investigación para establecer responsabilidades.
Elonce