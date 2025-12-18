Gualeguaychú: Despiste y vuelco de un vehículo en zona urbana

Esta madrugada se produjo un despiste y vuelco de un automóvil en la intersección de calles G. Méndez y República del Líbano.

Efectivos de comisaría Sexta informaron que al momento de la intervención, fue hallado un Volkswagen Gol Trend volcado con un hombre herido y desorientado en tiempo y espacio.

Minutos más tarde, el servicio de emergencias médicas trasladó del herido al hospital local y se dio intervención al personal de Tránsito Municipal, que labró el acta de retención y el acta de infracción correspondiente, debido a que el conductor se negó a realizar el control de alcoholemia. Como consecuencia, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir.

Según el relato de un testigo, el automóvil circulaba a alta velocidad por calle República del Líbano en sentido norte, cuando el conductor perdió el control del rodado.

El vehículo impactó primero contra un montículo de tierra, luego contra un poste de alumbrado público, lo que provocó el vuelco y una posterior colisión contra el cordón de calle G. Méndez.

Las causas del siniestro continúan siendo materia de investigación. R2820