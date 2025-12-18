Caseros: Corte de pasto y mantenimiento de terrenos y patios

El Área de Seguridad Ciudadana recuerda a los vecinos frentistas que se encuentra vigente la obligación de eliminar malezas y/o residuos en general de veredas, banquinas, obras en construcción, baldíos y casas abandonadas de acuerdo a lo establecido por el Art° 110 del Código de Faltas Municipal.

Por tal motivo, solicitamos a todos aquellos propietarios de casas y terrenos baldíos que realicen el corte de pasto. Asimismo, luego de realizar el corte, pedimos la colaboración de embolsar el pasto y dejarlo en el cesto de residuos a fin de facilitar el trabajo de los empleados municipales al momento de recolectar.

Mantenimiento de patios

Desde el Área de Seguridad Ciudadana también se solicita a los vecinos mantener el pasto corto en patios particulares, como así también la limpieza adecuada de piletas, a fin de evitar la propagación de los criaderos de mosquitos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

