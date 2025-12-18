Entre Ríos impulsa una ley pionera en Argentina para la prevención y actuación ante la anafilaxia

La provincia de Entre Ríos avanza en la creación de la Ley Matías Colaprete, una iniciativa legislativa inédita a nivel nacional que propone la implementación de un Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia, con el objetivo de evitar muertes por reacciones alérgicas graves.

El proyecto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, establece protocolos obligatorios de actuación ante emergencias alérgicas, capacitación en primeros auxilios y acciones de concientización pública en establecimientos de salud, educativos y recreativos, tanto públicos como privados.

La ley tiene su origen en una sugerencia ciudadana presentada por la familia de Matías Colaprete, quienes impulsaron la iniciativa tras su fallecimiento a causa de una reacción anafiláctica provocada por la picadura de una abeja. El caso expuso la necesidad de contar con herramientas normativas que permitan una respuesta rápida y efectiva ante este tipo de emergencias.

Una vez ingresado el proyecto en la Comisión de Salud, su presidente, el diputado Silvio Gallay, inició un trabajo articulado junto al Ministerio de Salud de la provincia para transformar esa demanda ciudadana en un texto legislativo sólido, innovador y aplicable en todo el territorio entrerriano.

Al respecto, Gallay destacó “Este proyecto nace del compromiso y el dolor de una familia, y desde la Comisión de Salud asumimos la responsabilidad de convertir esa sugerencia ciudadana en una política pública concreta, trabajada técnicamente con el Ministerio de Salud, para que pueda implementarse y salvar vidas”.

Asimismo, el legislador remarcó la importancia del trabajo conjunto “La Ley Matías Colaprete ordena protocolos, promueve capacitación y concientiza. Es una respuesta real y necesaria ante una problemática que muchas veces no tiene margen de espera”.

La Ley Matías Colaprete posiciona a Entre Ríos como la primera provincia del país en avanzar con una normativa específica sobre la prevención y actuación ante la anafilaxia, marcando un precedente en materia de salud pública y reafirmando el valor de la participación ciudadana en la construcción de políticas.

