Quini 6: ocho apostadores ganaron más de $33 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 12-36-45-32-17-14. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $3.184.649.906.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 30-00-18-31-25-45. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $650.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 20-38-03-25-29-19. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.061.777.673.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 14-39-08-35-32-31. Hubo ocho ganadores y cada uno se lleva $33.825.270,94. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 798 ganadores y cada uno percibirá $162.907,27.