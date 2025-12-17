Colón: Violento detenido tras agredir físicamente a su pareja

Según supo Génesis24, en horas de la mañana de ayer, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, fue comisionado por llamado telefónico a un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Paso de los Andes al 330, e Colón, donde se solicitaba presencia policial por un conflicto familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una mujer mayor de edad, quien se encontraba llorando y presentaba lesiones visibles en el rostro.

La misma manifestó haber mantenido una discusión con su pareja, de 25 años, indicando que éste se tornó violento y la agredió físicamente.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del masculino por el supuesto delito de Lesiones Leves en contexto de violencia de género, siendo trasladado y alojado en sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

SECUESTRO DE MOTOVEHÍCULO CON PEDIDO JUDICIAL DURANTE OPERATIVO PREVENTIVO

Por otro lado, en la tarde de la víspera, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, que se encontraba en forma conjunta con personal de Inspección Municipal realizando controles preventivos en inmediaciones de Avenida Presidente Perón y Alberdi de esta ciudad, procedió al secuestro de un motovehículo.

Durante el operativo, se intentó identificar a un masculino que se desplazaba en una motocicleta marca Kawasaki Z 400, sin dominio colocado, quien al advertir la presencia del control adoptó una actitud agresiva hacia el personal de tránsito, abandonando posteriormente el rodado y dándose a la fuga. Pese a las inmediatas recorridas efectuadas por la zona, no fue posible localizarlo.

Al verificar la motocicleta mediante los registros correspondientes, se constató que la misma presentaba pedido de secuestro vigente, requerido por una dependencia policial de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, con fecha 18/07/2024.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el secuestro del rodado, quedando a disposición de la Justicia para establecer su Real Procedencia y Propiedad.

