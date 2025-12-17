Diputados: intensa actividad legislativa en Sesión de Prórroga

La Cámara de Diputados de Entre Ríos tuvo este martes su Primera Sesión de Prórroga del 146º Período Legislativo con el objetivo de otorgar media sanción a proyectos clave referidos a la Gestión Ambiental de Actividades Económicas, la Mesa del Diálogo Social, el plan de adaptación frente al cambio climático y la ley ‘Colaprete’. Además, se sancionó la Ley de Mecenazgo en el Deporte. El proyecto de Régimen General de Concesiones para Obras y Servicios Públicos fue objeto de moción con preferencia, con o sin dictamen de comisión, para la próxima sesión.

Gestión Ambiental de Actividades Económicas

La propuesta del Poder Ejecutivo contenido en el Expediente Nº 28.728, crea un régimen jurídico de gestión ambiental para las actividades económicas en la provincia, y define el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, además de fomentar la participación ciudadana no vinculante en decisiones ambientales. Este martes 16 de diciembre, recibió media sanción por unanimidad. Al tiempo de las argumentaciones, el diputado Juan José Bahillo reconoció “las dificultades para dar respuesta al sector productivo y comercial y la necesidad de actualizar la normativa en la materia”. A su vez, el diputado Marcelo López resaltó la actividad en comisiones que permitió arribar al dictamen de consenso.

Mesa del Diálogo Social

Por unanimidad, se otorgó media sanción al proyecto de ley incluido en el Expediente Nº 28.839 por el que se declara el carácter permanente de la Mesa de Diálogo Social, creada según Ley Nº 11.140 y prorrogada por Ley Nº 11.189. Según adujo la autora de la iniciativa, diputada Carolina Streitenberger, resulta “un ámbito fundamental para la relación y las acciones que se pueden dar entre Estado provincial, municipios, instituciones educativas, organizaciones sociales, movimientos de economía popular, garantizando transparencia, corresponsabilidad, y una mirada integral sobre la seguridad alimentaria en nuestra provincia”. Además, la norma establece “un marco legal que institucionaliza el espacio y lo coloca como política de Estado”, argumentó.

Cambio climático

El Expediente Nº 28.345, que recibió media sanción por unanimidad, contiene un proyecto de ley que define y desarrolla una política pública de respuesta al cambio climático global, incluye estrategias y medidas de adaptación, mitigación, gestión de riesgo y abordaje de pérdidas y daños, así como iniciativas de promoción y sensibilización ciudadana frente al cambio climático. El diputado Juan Manuel Rossi, autor y miembro informante ante la Cámara, se apoyó en “la relevancia de institucionalizar políticas públicas contra el cambio climático, así como poner a Entre Ríos en la línea de provincias vecinas”. Asimismo, explicó que “los eventos climáticos de intensidad son cada vez mas frecuentes e inesperados; son un desafío global y la provincia debe estar preparada”, subrayó. A su turno, la diputada Laura Stratta coincidió en que “es un tema de agenda, necesario y urgente”.

Ley Colaprete

Recibió media sanción por unanimidad el proyecto de ley que elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves. El Expediente Nº 28.288, que ingresó a través de la Oficina de Sugerencias Ciudadanas y luego desarrolló la diputada Liliana Salinas, plantea capacitar en prevención y reconocimiento ante casos de anafilaxia, mientras que ordena la elaboración de un protocolo de actuación obligatorio para efectores de salud públicos y privados, instituciones educativas de todos los niveles y establecimientos recreativos y comunitarios. El diputado Silvio Gallay fue quien actuó como miembro informante y quien agradeció, además, la presencia en el recinto del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y de familiares de Matías Colaprete, cuyo caso de anafilaxis inspiró la redacción de la ley. La autora del proyecto, por su parte, sostuvo que “esta ley nace de una vida que se apagó y nos interpela como legisladores a crear una herramienta de cuidado”. Asimismo, la diputada Silvia Moreno celebró “la resiliencia de la familia y su incansable labor para impulsar esta ley”.

Mecenazgo en el Deporte

Se sancionó en forma definitiva el proyecto de ley que unificó los Expedientes Nº 27.368, autoría de la diputada Débora Todoni, y Nº 28.014, proveniente del Poder Ejecutivo, en torno a la definición del marco legal que organiza los aportes privados en el deporte. “Estamos aprobando la primera ley aplicada al deporte en Entre Ríos”, dijo la diputada. A su turno, el diputado Rubén Rastelli argumentó que la norma favorecerá “el incentivo fiscal en clubes, el apoyo a deportistas y en infraestructura; es promover futuros deportistas, jóvenes promesa del deporte entrerriano”. Y aseguró que “la inversión en deporte es una inversión a la vida”. El diputado Bruno Sarubi fundamentó que “de la sinergia que se produce cuando distintos sectores se unen, surgen cosas importantes”. Para cerrar el debate, el diputado José María Kramer agradeció el trabajo en comisiones que permitió sancionar la ley.

Mancomunidad Gran Paraná

Se sancionó definitivamente el proyecto de ley venido en revisión, contenido en el Expediente Nº 28.852, por el que se ratifica el Convenio Constitutivo del Consorcio Interjurisdiccional Regional denominado ‘Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná’ y su proyecto de Estatuto. El diputado Juan Manuel Rossi sostuvo la defensa de la propuesta de ley ante sus pares al argumentar que “la figura permitirá el tratamiento coordinado entre municipios, comunas y Estado provincial en políticas de Residuos Sólidos Urbanos”. Por su parte, la diputada María Elena Romero solicitó la aprobación dado que la norma se fundamenta en tres conceptos, “consenso, porque problemas complejos no admiten soluciones individuales; economía circular, porque el cuidado ambiental que debe ir de la mano del desarrollo y del trabajo; y austeridad, porque en tiempos difíciles es obligación ética administrar con eficiencia y sin estructuras innecesarias”, arguyó.

Patrimonio histórico

Recibió media sanción el proyecto de ley de autoría de la diputada Gabriela Lena, contenido en el Expediente Nº 28.633, por el que se declara patrimonio histórico y arquitectónico al casco de la Estancia “La Florida”, ubicada en el departamento Federación, también llamado ‘Colonia Oficial Nº 1’. El lugar es un “hito en el proceso del poblamiento y desarrollo productivo del norte entrerriano”, aseguró Lena, quien subrayò que ”el predio es testimonio de una parte de la historia provincial, tiene valor histórico y cultural, también educativo, turístico, social mientras que fomenta el turismo cultural. Su pérdida implicaría un empobrecimiento del patrimonio de la provincia”.

Límites comunales

La diputada María Elena Romero fundamentó en torno del proyecto de ley que define los límites y linderos de la comuna Líbaros, en departamento Uruguay, como disposición clave para evitar conflictos jurisdiccionales. El Expediente que lleva el Nº 28.854 recibió media sanción por unanimidad.

Educación Superior

La diputada Laura Stratta mocionó -sin lograr aprobación- el tratamiento sobre tablas de un proyecto de Declaración -de autoría de la diputada Andrea Zoff- en repudio a “la manera arbitraria e inconsulta en que la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación (CGE) ha definido políticas educativas vinculadas a los institutos de Educación Superior en la provincia”. En respuesta a ello, el presidente de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, diputado Lénico Aranda, afirmó que se trató de “un malentendido, ya que no se ha dicho que tales institutos vayan a cerrar”.