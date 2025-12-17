Caseros: Calles cerradas al tránsito por obras en barrio Villa Mayita

El Área de Seguridad Ciudadana informa a la comunidad que, debido a la ejecución de obras, permanecerán cerradas al tránsito vehicular durante los próximos días las siguientes calles del Barrio Villa Mayita:

– Calle 16, entre 23 y 29

– Calle 25, entre 14 y 16

Las tareas consisten en la construcción de badenes en calles 16 y 25, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el drenaje pluvial en jornadas de intensas precipitaciones.

Se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y utilizar vías alternativas mientras duren los trabajos.

