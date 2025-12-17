Caseros: Colación de grado 2025 de la Escuela Nº7 “Héroes de Malvinas”

La Municipalidad de Caseros, a través del Presidente Municipal, Oscar Francou, y de la Viceintendente, Prof. Yamina Henchoz, acompañó e hizo entrega de presentes a los graduados de la Colación 2025 de la Escuela Secundaria Nº7 “Héroes de Malvinas” el pasado viernes 12 de diciembre.

Felicitamos a cada uno de los egresados por esta etapa alcanzada y finalizada, y a toda la comunidad educativa de la Escuela N°7 de Caseros por este fin de ciclo.

