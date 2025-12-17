Caseros: Asueto administrativo y receso municipal 2026

De acuerdo al Decreto Nº101/25DEM, la Municipalidad de Caseros informa las fechas del asueto administrativo durante las Fiestas de Fin de Año (días no laborables) y del Receso Municipal para Enero de 2026:

– Asueto administrativo: miércoles 31 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026.

– Receso Administrativo: del 5 al 16 de enero de 2026, inclusive.

Durante ese período sólo se mantendrán guardias mínimas, tales como: recolección de residuos, riego de calles, seguridad ciudadana, enfermería, electricidad.

Por tal motivo, quienes necesiten renovar licencia de conductor, visaciones, entre otros, deberán hacerlo durante lo que resta del mes de diciembre, siendo el último día hábil de la Caja Municipal el lunes 29 de diciembre de 2025.

Vencimientos

Asimismo, se informa que los vencimientos que operan en el mes de enero de 2026 correspondientes al Plan de Pavimentación, Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, Terrenos de Viviendas Municipales y Tasa General Inmobiliaria (TGI) -Período Enero-, quedan prorrogados para el día VIERNES 30 de ENERO de 2026.

