Alertan por una estafa con falso bono navideño de ANSES: advierten por robo de datos

Circula por WhatsApp y redes sociales un mensaje que anuncia un supuesto “Bono Navideño 2025” de 70 mil pesos. Una especialista en criminalística, advirtió que se trata de una estafa para robar datos personales.
En las últimas horas se encendió una alerta por estafa virtual a partir de la circulación de un mensaje falso que anuncia el pago de un supuesto “Bono Navideño 2025” de 70.000 pesos otorgado por ANSES. La publicación, difundida principalmente a través de WhatsApp y redes sociales, apunta a engañar a familias y adultos mayores mediante un enlace apócrifo que solicita información personal.
La licenciada en Criminalística, Sandra Arellano, advirtió públicamente sobre esta maniobra fraudulenta y remarcó que el beneficio no existe. “Si te llega un mensaje de WhatsApp diciendo que vas a cobrar un bono de setenta mil pesos por bono navideño que va a estar brindando ANSES, es mentira”, alertó la especialista a través de sus redes sociales.
Cómo funciona la estafa y por qué es peligrosa
Según explicó Arellano, el mensaje incluye un link que simula pertenecer a un organismo oficial, pero en realidad redirige a una página no verificada. “Tené mucho cuidado, porque si nosotros ingresamos a ese link vamos a estar dando nuestros datos y también puede llegar a utilizarse con otros fines”, señaló.
Este tipo de estafa virtual busca obtener información sensible como números de DNI, CUIL, claves personales o datos bancarios, que luego pueden ser utilizados para cometer otros delitos, como vaciamiento de cuentas o suplantación de identidad.
Recomendaciones para evitar caer en el engaño
Ante esta situación, las autoridades y especialistas reiteraron una serie de recomendaciones clave para prevenir estafas digitales:
-Verificar siempre por canales oficiales: Todo anuncio de bonos o beneficios debe confirmarse exclusivamente en el sitio web oficial de ANSES o a través de medios de comunicación confiables.
-No reenviar mensajes sospechosos: Compartir este tipo de publicaciones contribuye a ampliar el alcance del engaño.
-Mantener la información y la prevención: Como remarcó la especialista, “para prevenir hay que estar informados”.
Desde ANSES recordaron que el organismo no solicita datos personales ni bancarios a través de enlaces enviados por WhatsApp o redes sociales, y recomendaron no ingresar información en páginas no verificadas.
La alerta por estafa virtual vuelve a poner el foco en la importancia de extremar los cuidados digitales, especialmente en contextos donde se apela a supuestos beneficios económicos para captar la atención de los sectores más vulnerables.
Primera Edición