Caseros: Nueva venta de materiales recuperados

La Municipalidad de Caseros realizó una nueva venta de materiales recuperados en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) mediante el Decreto 102/25DEM.
Se dispuso la venta de un total de 14.544 kg. de material recuperado a la empresa “TODONI JESÚS”, de acuerdo al siguiente detalle:
– 7500 kg de CARTÓN 1° (71 fardos)
– 3200 kg de CARTÓN 2° (41 fardos)
– 269 kg de ALUMINIO LATAS (20 fardos)
– 200 kg de ALUMINIO AEROSOLES (5 fardos)
– 700 kg de TETRA PACK (11 fardos)
– 2395 kg de PET CRISTAL (52 fardos)
– 280 kg de PET ACEITE (8 fardos)
Esta venta generó un beneficio de $2.730.650, pudiéndose concretar gracias a la separación de residuos domiciliaria que llevan adelante los vecinos en nuestra localidad y al proceso de clasificación que realiza el personal de la Planta RSU.