La provincia finalizó una nueva obra en el marco del plan de reparación de edificios escolares

A través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, el gobierno llevó adelante una serie de mejoras en el edificio de las escuelas Primaria Nº 29 La Cabaña del Tío Tom; y la Secundaria Nº 15 Angélica B. de Lencina, que se centraron principalmente en el sector de la cocina-comedor, un espacio clave para el funcionamiento cotidiano de ambos establecimientos. Los trabajos incluyeron el recambio de chapas del techo, deterioradas por filtraciones, además de la reparación de cielorrasos, revoques, pisos y sectores de mampostería que presentaban fisuras.

También, se reconstruyó la pared frontal del comedor, afectada por un hundimiento en los cimientos. La obra abarcó una superficie de 25 metros cuadrados, implicó una inversión provincial de 27 millones de pesos y fue ejecutada por la firma contratista Guillermo Lorenzo Romero.

El ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó la importancia de la intervención y su impacto en la comunidad escolar: «Se intervino el sector de la cocina-comedor para asegurar que los gurises y docentes dispongan de espacios seguros y funcionales. Cada obra forma parte de una planificación sostenida, con acciones concretas que buscan fortalecer un sistema educativo con infraestructura adecuada», señaló.

Además del sector principal intervenido, la obra incluyó tareas complementarias en el edificio, con la mejora de las redes de agua y cloacas, desagües pluviales y el sistema eléctrico. Esto contempló la limpieza y recambio de artefactos sanitarios y griferías, así como la reparación de luminarias, bastidores, pilar y acometida eléctrica.