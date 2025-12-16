Una mujer denunció haber sido «tocada» por un efectivo policial en un hospital entrerriano

La denunciante dijo haber sido víctima de un intento de abuso por parte de un efectivo de la Policía de Entre Ríos, que cumplía funciones como guardia de seguridad en el Hospital Masvernat, de Concordia.
El hecho fue denunciado en Comisaría Cuarta e involucra a un efectivo de la Policía de Entre Ríos. De acuerdo a lo que e pudo saber, el episodio habría ocurrido dentro del propio hospital, donde el funcionario se desempeñaba como guardia de seguridad.
Siempre de acuerdo a la denuncia, la mujer se encontraba en el nosocomio visitando a su madre, quien permanecía internada. Fue allí donde el efectivo habría intentado tocarla de manera indebida. La situación motivó la inmediata presentación policial por parte de la presunta víctima, dando inicio a las actuaciones correspondientes.
Desde Jefatura Departamental de Policías de Concordia explicaron a este medio, que, una vez conocida la denuncia, «se tomaron todas las medidas necesarias, se tomó contacto también con la denunciante y es por eso que estamos trabajando y viendo esta situación», señalaron.
La causa fue caratulada como “presunto abuso sexual simple” y quedó bajo la supervisión de la fiscal Evelina Espinoza, quien dispuso las primeras medidas probatorias tendientes a esclarecer lo ocurrido.
En esta etapa, se busca recolectar testimonios y otros elementos que permitan determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del denunciado.
