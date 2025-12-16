Colón: Motociclista sufrió gravísimas heridas tras colisionar contra un automóvil

Según pudo confirmar Génesis24, noche siendo alrededor de las 21:00 horas, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un accidente de tránsito, ocurrido sobre Ruta Provincial N° 130, al km 2,5 de dicha ciudad.

Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta marca Corven Energy 110 cc., conducida por un hombre de 31 años, que circulaba en sentido Norte a Sur, colisionó con un automóvil marca Volkswagen Gol, guiado por un hombre de 41 años, quien lo hacía en sentido contrario por la misma arteria.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Motovehículo debió ser trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde luego de ser examinado por los profesionales intervinientes, se dictaminó que presentaba Lesiones de carácter graves, consistentes en fractura de rótula derecha, fractura de fémur derecho, luxación de hombro izquierdo y escoriaciones varias.

