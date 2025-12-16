Detuvieron a un joven por golpear a su pareja y conducir con 2.0 de alcohol en sangre

Durante la noche del sábado, el personal policial fue comisionado a la denominada zona verde de la Costanera de Concordia tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre una presunta situación de violencia de género. Según manifestó la denunciante, una joven estaría siendo agredida por un hombre mientras ambos se desplazaban en un vehículo.

Con los datos aportados, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron interceptar un automóvil Volkswagen Gol de color verde. Al identificar al conductor, se constató que se trataba de Ignacio Monzón, un joven con antecedentes delictivos por causas vinculadas al abuso de armas y otros hechos. Además, es el hijo del ex dirigente gremial Ramón Monzón, quien se encuentra condenado y cumpliendo pena en la Unidad Penal N° 3 por amenazas coactivas con armas, abuso de armas y desobediencia judicial en concurso real.

De acuerdo a fuentes policiales, el joven habría agredido a su pareja y, al momento de ser requerido para exhibir la documentación del vehículo, se mostró alterado, profiriendo amenazas contra los uniformados. Ante esta situación, fue reducido por el personal actuante. Además, presentaba signos evidentes de ebriedad, por lo que se dio intervención a la Dirección de Tránsito Municipal.

Realizado el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, motivo por el cual se procedió a la retención preventiva del rodado.

Por disposición de la Fiscalía en turno, Monzón fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia para su correcta identificación.

