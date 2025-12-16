Consolidan la integración del Estado y los productores para impulsar al sector forestal

La jornada fue encabezada por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y contó con la presencia del subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; junto a productores forestales e industriales. La actividad incluyó una recorrida a través del vivero Paul Forestal, de Colón, sede del encuentro.

Los principales ejes de la reunión contemplaron la exportación de madera, reducción de costos logísticos y optimización de los pasos fronterizos. El debate sumó a expertos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Aduana del paso Gualeguaychú-Fray Bentos.

Asimismo, se abordó el desafío de aumentar la superficie plantada en un contexto global donde la demanda de productos de base forestal crece de manera sostenida, impulsada por la transición hacia materiales renovables y la bioeconomía.

El presidente de la Asociación Forestal Argentina Regional Uruguay, Fernando Dallatea, sostuvo: «Desde la Regional Uruguay, queremos agradecer al ministro Bernaudo y al subsecretario Chiape por el compromiso; como también destacar el trabajo que venimos realizando junto a la provincia y la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación para generar condiciones que permitan atraer inversiones y mejorar la competitividad».