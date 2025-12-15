Concepción del Uruguay: Falleció Rolando Rubén Richard “Rolan” (Q.E.P.D.)

Falleció en la ciudad el 14 de diciembre de 2025. Su esposa Stella Maris Ferreira; sus hijas Tamara Elizabeth y Anair Soledad; sus hijos políticos Claudio Castro y José; sus nietos Nicol y Martina Castro Richard; sus hermanos Nélida, Héctor Reynaldo y Vicente; y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados el 25 de diciembre, a la hora 20. Casa de duelo: Víctor Rodríguez 1992.
Servicio: Previsora Uruguay.
