Quini 6: un apostador acertó en La Segunda y ganó más de $4.150.000.000

Un apostador ganó uno de los pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.950 millones de pesos.
Un apostador ganó uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.950 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 12-29-03-05-24-41. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.757.459.222.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 24-08-22-32-12-19. Hubo un ganador que acertó todos los números y se llevó $4.150.283.665,50. Es oriundo de Curuzú Cuatía, en la provincia de Corrientes.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 04-10-40-35-01-24. No hubo afortunados y, por lo tanto, pasan para el próximo sorteo $500.000.000.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 05-36-41-11-43-07. Hubo 30 ganadores y cada uno se llevan $8.245.948,50. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra hubo 999 ganadores con seis aciertos que se llevarán $130.130,13. (Elonce)