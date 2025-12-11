Ejecutan 46 allanamientos simultáneos por narcotráfico en cuatro ciudades entrerrianas

La División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos ejecuta en Paraná, Nogoyá y Diamante 46 allanamientos simultáneos por narcotráfico. Uno de los procedimientos se ejecuta en la localidad de Villa Urquiza donde vive la familia Latorre, adelantó en Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

El operativo cuenta con la participación de unos 500 policías de diversos lugares de la provincia. Las ordenes de allanamientos fueron emitidas por el juez Federal Leandro Ríos a pedido del fiscal Leandro Ardoy.

Los procedimientos se dividen: 34 en el Departamento Paraná, nueve en Diamante y tres en Nogoyá.

La causa judicial llevada adelante por la Policía se conoció hace unos meses producto de un trabajo de investigación de la Revista Análisis que puso en conocimiento público al Clan Latorre. Este grupo familiar tuvo un crecimiento económico impresionante en los últimos años.

Se estima que la organización que está siendo allanada por estas horas se dedicaba a la venta de drogas y lavado de activos.