Concepción del Uruguay: Sorprendido durante la madrugada trasladando una hormigonera de dudosa procedencia

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría Tercera, en una recorrida preventiva, logró interceptar a un hombre que se trasladaba a pie con una máquina hormigonera en plena madrugada. Al no poder justificar su procedencia, el elemento fue secuestrado.

El hecho ocurrió cerca de las 04:25 horas en el cruce de Libertad y Buenos Aires. Los efectivos observaron a un hombre de 45 años que caminaba llevando consigo la maquinaria.

Al ser interrogado, el hombre no pudo justificar la legítima tenencia ni la procedencia de la hormigonera. Inmediatamente, se procedió al secuestro del equipo con el objetivo de establecer su real propiedad.

La Fiscalía Auxiliar en turno fue informada y ordenó el traslado del hombre de 45 años a la dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

