Ruta 20: Basavilbasense lesionado tras choque contra un camión procedente de La Histórica que estaba estacionado

Personal de la Comisaría de Urdinarrain, minutos antes de las 3.00 de este jueves 4 de diciembre, intervino a raíz de un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial Nº 20, a la altura de una estación de servicio, lugar conocido como “La Curva”.

En el lugar se constató que el conductor de un vehículo EcoSport, de 52 años, por causas a establecer, impactó contra la parte trasera del acoplado de un camión que se encontraba estacionado en la dársena de la mencionada ruta.

El accidentado oriundo de Basavilbaso, fue trasladado al nosocomio local desde confirmaron que presentaba politraumatismos leves y heridas cortantes en el rostro, sin gravedad, por lo que permanece en observación.

Mientras que el chofer de la unidad pesada de 35 años, domiciliado en Concepción del Uruguay, no se encontraba en el interior de la misma cuando sucedió el incidente vial. Radio Cristal

