Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Viernes 5 de Diciembre a las 8:30 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

SECRETARIA

Secretaria Escuela N°47 “Maestro Isaias Torres”. 2° categoría. Zona Favorable. En reemplazo de GUTIERREZ Rosa Beatriz. Licencia 16U hasta 30/12/25. Turno Rotativo. 1°LLAMADO

SECRETARIA ESCUELA DE EDUCACIÓN INTEGRAL

Secretaria Escuela Educación Integral N°18 “Juan Alberto Marco”. En reemplazo de MACRI Mariana Inés. Licencia 16U Abierto. Toma diferida 1/1/26.

MAESTRO AUXILIAR

Maestra Auxiliar. Escuela N°38 “Roque Saenz Peña”, 2da Categoría. En reemplazo de ORNETTI, Laura Yamila D. Licencia Articulo 16U hasta 31/12/25.

MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA

Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N° 87 “San Luis” Jornada Completa- Favorable. 3° Cat. Villa Mantero. En reemplazo de AZCURRAIN, Micaela Camila. Licencia Articulo 12 B hasta el 24/12/25. 2do grado. De 8 hs a 15:30 hs. 4° LLAMADO

Maestra de ciclo Jornada Completa. Escuela N°110 “Dr. Benjamin Victorica”. 2da categoría, favorable. En reemplazo de GARIN Maria José. Licencia Articulo 16U, hasta el 16/12/25. 1er grado. 2°LLAMADO

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela N°1 “Nicolas Avellaneda”. 1ra Categoria. En reemplazo de RODRIGUEZ, Analia Rosa. Hasta 22/12/25. Licencia Articulo 12B. 2do Grado, Turno Tarde 13.00 hs a 18.00 hs. 1°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverria”. 1ra categoria. En reemplazo de BOC-HO, Maria Laura. Hasta 16/12/2025 Licencia Articulo 12 A. 4°GRADO Turno Mañana. De 7.10 hs a 12.10 hs. 1°LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N° 113 “Maestro Julio César Soto”. 2da categoría urbana, NINA -NEP. En reemplazo de LABRIOLA, Luis Antonio. Licencia Articulo 12B hasta 28/12/2025, 6to Grado, Turno Mañana, de 8 a 12 hs. 1°LLAMADO.

MODALIDAD JÓVENES Y ADULTOS

Maestro escuela primaria de jóvenes y adultos. Centro Comunitario N°2 “San Vicente”. En reemplazo de ÁLVAREZ, Giuliana. Licencia articulo 12B 31/12/25. Turno mañana de 8 a 12 hs

MAESTRO DE SECCIÓN DE NIVEL INICIAL

Maestra de Sección de Nivel Inicial. Escuela N °117 “20 de Junio”. En reemplazo de POGGIO Laura Verónica. Hasta el 16/12/25. Licencia Articulo 12C. Sala 4y5 años. Turno Mañana.

MODALIDAD ESPECIAL

Técnico Auxiliar Fonoaudiólogo. Escuela Educación Integral N°10 “Ovidio Decroly. Basavilbaso”. Zona Favorable. En reemplazo GORBIK, Luisina. Licencia Articulo 12 A. Hasta 09/12. Turno Rotativo.7°LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACIÓN FISICA

Maestro de Educación Física Escuela N°4 “Benigno Tejeiro Martínez”. En reemplazo de CARELLI Maria Victoria. Licencia Articulo 14 hasta el 2/12/25. lunes y miércoles de mañana 7y30hs a 10y 40hs, martes y jueves de tarde 13hs a 16hs. Comparte con escuela Nº 5 Talita los viernes de 12 y 40 a 25 y 40.

MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA

Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI, Vivíana. Licencia Articulo 12B, hasta el 21/12/25. Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17. 4° LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 23 NINA “A. Peyret” -Rocamora. 4ta categoría. En reemplazo de CASTILLO, Martin. Licencia Articulo 14. Hasta el 09/12/ 25. Miércoles de 8 a 11:20hs /Jueves 8 a 10:20 hs. Comparte con Escuela N° 91 “La Pampa” 2da cat. Basavilbaso- Martes/Viernes de 7:10hs a 10.20 hs Escuela N° 24 “O. Leguizamón” Líbaros 4ta cat. Martes de 13 a 17hs. 7°LLAMADO