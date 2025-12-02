Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un martes cálido pero pronto vuelve el calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con temperaturas agradables en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se espera las máximas ronden los 28 grados en la región.

Aunque el pronóstico extendido anuncia que, a partir del miércoles, comenzarán a subir las temperaturas y que, para el fin de semana, las máximas rondarán los 33°C.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un martes parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

