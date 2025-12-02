Concepción del Uruguay: Falleció Santa Etelia Osuna vda.de Antonín (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 2 de diciembre de 2025 C.A.S.R.B.P. Sus hijos Beatriz, José Alberto, Carlos Miguel, Stella Maris, Raúl Daniel, Luis Alcides, Laura, Carmen y Sergio Daniel. Su hermana Francisca Cecilia, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 2 de diciembre de 2025 en el cementerio local a la hr 17:00.
Casa de duelo 21 del Oeste Norte 533. Servicio Cocheria Scolamieri S.R.L. Rocamora 518 TE 425977.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))