En Entre Ríos «hay escuelas con cierre transitorio por falta de alumnos»

“Hay una baja de la matrícula sostenida en algunos departamentos, más acentuada que en otros, y en realidad lo que sucede también, y esto es algo por todos también conocido, es que en algunos lugares la población se va moviendo de una zona a otra, a veces por cuestiones laborales, a veces porque el campo está perdiendo habitantes. Y eso hace que las escuelas, o que algunas escuelas vayan perdiendo matrícula de forma sostenida con el paso del tiempo, y no se avizore en el corto plazo que esa matrícula vaya a recuperarse”.El diagnóstico lo traza Sebastián Benedetti, coordinador de las Direcciones Departamentales de Escuelas del Consejo General de Educación (CGE), en diálogo con el programade Radio Plaza 94.7. Constatada la baja de la matrícula, completó el funcionario, lo que se inicia es una recategorización de la escuela, que no es ni más ni menos que en función de la cantidad de estudiantes que tiene esa escuela. “Se realiza un estudio y se determina, según la cantidad de estudiantes, cuántos son los cargos y las secciones que esa escuela va a tener, y entonces, se dice de qué categoría va a ser en función justamente de la matrícula”.

En 2017, el Consejo General de Educación (CGE) y los sindicatos docentes acordaron los criterios a utilizar para la recategorización de escuelas en función de la cantidad de alumnos. Entonces, se dejó sin efecto el criterio de la “asistencia media” y se convino considerar datos de matrícula existente informados al Sistema Administrativo de Gestión Educativa (SAGE) al 31 de marzo y al 31 de agosto de cada año.

Se consideraron las siguientes categorías de escuelas según matrícula:

Primera categoría: desde 451 alumnos

Segunda categoría: desde 201 hasta 450 alumnos

Tercera categoría: desde 101 hasta 200 alumnos

Cuarta categoría: desde 18 hasta 100 alumnos

Personal único: hasta 17 alumnos.

En ese esquema, las escuelas de primera categoría contarán con un director sin grado a cargo; 2 vicedirectores sin grado a cargo; dos secretarios sin grado a cargo

Las de segunda categoría, un director sin grado a cargo, dos vice sin grado a cargo; un secretario sin grado a cargo sin grado a cargo.

Las de tercera categoría, un director sin grado a cargo, y un secretario sin grado a cargo.

Las de cuarta categoría, un director sin grado a cargo.

Y las de personal único, un director con grado a cargo.

Sebastián Benedetti, coordinador de las Direcciones Depa

-¿Hace cuánto no se relevaba la matrícula de las escuelas?

-El acuerdo paritario que estableció el sistema de recategorización de escuelas es de 2016. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que comenzaba el trámite, pero después simplemente no se continuaba. La idea de nuestra gestión es justamente tratar de hacerlo lo más eficiente posible al sistema educativo dentro de sus propias limitaciones, y en estos casos es avanzar con la recategorización de aquellas escuelas que realmente se considera que no tienen posibilidad de recuperar matrícula.

-¿Parten de algún diagnóstico?

-Esto se va haciendo mediante expedientes. Cada departamental va haciendo un estudio con sus supervisores, que son las autoridades máximas en cuanto al área pedagógica en cada departamento. Se hace un informe. En este caso se trata de escuelas primarias. De acuerdo a la matrícula, se establece la baja y a qué categoría. En el departamento Feliciano, por ejemplo, son tres escuelas que están en período de recategorización. Y después tenemos otras escuelas, que todavía no hay expedientes iniciados para recategorizarlas, pero que estarían en condiciones similares, que serían unas seis escuelas más.

-¿Son primarias de zona rural o de área urbana?

-Y, hay un poco de todo. Pero la ruralidad está perdiendo alumnos.. Pero también hay escuelas urbanas que han perdido matrícula, porque el otro factor que incide es la baja natalidad. Además, hay una previsión de baja de natalidad en los próximos años en la provincia, que indica que este no se va a revertir en cuanto a la cantidad de estudiantes que van a venir a cada escuela.

-¿Se trabaja en algunos departamentos en particular?

-No. Se trabaja en toda la provincia. Por ejemplo, tenemos el caso del departamento Islas, que es un departamento que tiene un 75% de escuelas rurales, en la zona de Islas, a las que se llega a través del del transporte fluvial. Nos encontramos con muchas escuelas que no tienen alumnos. Y por eso se ha comenzado el período de cierre transitorio. Pero el docente que está en una escuela que no tiene estudiantes y que es titular, ese docente va a cumplir funciones a otra escuela, no es que se queda sin trabajo. Durante un tiempo cumple funciones en otra institución, entonces se traslada el cargo de esa escuela, que cerró transitoriamente, a otra donde se necesite.

-¿Esto se va a concluir este año, el próximo año? ¿Cuál es la la idea de ustedes?

-El proceso es activo durante todo el tiempo, porque lo que sucede es que las condiciones van variando. Ahora nos centramos en la recategorización de estas escuelas en Feliciano, y puede ser que el año que viene continuemos con otras escuelas, o no. O quizás se tenga que revertir en el sentido inverso, en vez en vez de bajar de categoría, subir de categoría y volver los cargos. Esto es en función de la realidad de cada momento.

Entre Ríos Ahora