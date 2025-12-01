Entre Ríos cayó en la final del Seven de la República

Este domingo fue el segundo día de actividad de la 41ª edición del Seven de la República en la ciudad de Paraná. Los seleccionados masculino y femeninos (mayores y juveniles) de la Unión Entrerriana tuvieron actividad con suerte diversa.
Torneo Masculino
El seleccionado masculino de la UER llegó a la final del campeonato luego de derrotar en la semifinal a Córdoba por 7-5. En la definición le tocó enfrentarse a la Unión de Rugby del Nordeste y se adelantó en el tanteador con el try de Joaquín Maiztegui a los cinco minutos del primer tiempo; sin embargo, URNE lo dio vuelta en el complemento con un try a los seis minutos que le dio la victoria por 7-5.
El equipo entrerriano ganó cuatro de cinco encuentros y se quedó con el segundo lugar, quedando al borde de la consagración una vez más.
Resultados de Entre Ríos
-Zona 3:
26-19 vs. Cuyo.
52-0 vs. Misiones.
35-19 vs. Salta.
-Semifinal:
7-5 vs. Córdoba.
-Final:
5-7 vs. Nordeste.
Torneo Femenino
En el torneo femenino de Mayores, la Unión Entrerriana ganó su tercera presentación por la Zona 1 ante Austral por 22-5, de manera que jugó la final por el quinto puesto. En esa definición, el combinado Panza Verde derrotó a Alto Valle por 7-5. El campeón, por otra parte, fue el combinado de Buenos Aires.
En cuanto al torneo de Juveniles, Entre Ríos cayó en la semifinal de Bronce ante Nordeste por 25-0 y completó su actuación con una derrota por 12-10 ante Formosa en la final por el noveno lugar.
Resultados de Entre Ríos (Mayores)
-Zona 1:
Sábado 29/11:
5-22 vs. Nordeste.
0-50 vs. Buenos Aires.
Domingo 30/11:
22-5 vs. Austral.
-Final (quinto puesto):
7-5 vs. Alto Valle.
Resultados de Entre Ríos (Juveniles)
-Zona 4:
5-55 vs. Cuyo.
14-19 vs. Austral.
-Semifinal (Bronce):
0-25 vs. Nordeste.
-Final (noveno puesto):
10-12 vs. Formosa.