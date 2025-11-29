Se realizó el acto de egreso de oficiales en la escuela de Policía de Entre Ríos

Los 78 oficiales egresados, 24 mujeres y 54 hombres, provenientes de diversas localidades, culminaron tres años de formación intensiva en la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá, donde cursaron cátedras jurídicas, humanísticas y específicas de la labor policial. Al finalizar sus estudios, recibieron el título de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Policial, avalado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La ceremonia incluyó la recepción de autoridades, el ingreso de abanderados y escoltas, y la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. También se escucharon las palabras del jefe de Policía. Más tarde, se llevó a cabo la tradicional toma de juramento a la Constitución, un momento cargado de simbolismo que reafirma el compromiso de los nuevos oficiales con la defensa de los derechos y garantías de la ciudadanía.

El ministro Roncaglia destacó la importancia del acto para la institución y para la comunidad entrerriana. «Hoy celebramos el esfuerzo, la vocación y el compromiso de cada uno de los estudiantes. Esta ceremonia representa no solo el cierre de una etapa de formación, sino también el inicio de una carrera de servicio público que exige responsabilidad, profesionalismo y entrega», expresó.

Asimismo, subrayó el acompañamiento del gobierno provincial a la modernización y profesionalización de la fuerza: «Nuestra Policía necesita mujeres y hombres capacitados, éticos y preparados para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia vamos a continuar fortaleciendo los procesos formativos y brindando las herramientas necesarias para que cada oficial pueda cumplir su misión con excelencia».

Uno de los pasajes más emotivos fue la entrega de sables y despachos, donde los jóvenes oficiales recibieron sus atributos profesionales entre aplausos y muestras de orgullo de sus familias. Asimismo, se otorgaron premios al mérito académico y disciplinario, acompañados por la música de la División Banda de Música de la Policía, que marcó cada instancia protocolar con la tradicional Diana de Gloria.

La jornada concluyó con la Marcha del Cadete y el retiro de las Banderas de Ceremonia, sellando el inicio de una nueva etapa para los Oficiales Ayudantes de la Promoción LXXXVII, quienes desde este momento pasan a integrar activamente los cuadros policiales al servicio de la comunidad entrerriana.