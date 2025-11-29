Las vacunas son seguras y salvan vidas: Entre Ríos acompaña el posicionamiento federal

Según se destacó, cada una de las vacunas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas.

La provincia participó de la confección del comunicado y adhirió a un documento, que firmó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto a sus pares de otras jurisdicciones, con el objetivo de ratificar la convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y de reafirmar el compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del calendario.

La declaración subraya que las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas; y remarca que cada dosis incluida en el Calendario Nacional cuenta con décadas de evidencia científica y con un proceso riguroso de evaluación antes de su aplicación. En el documento se sostiene, además, que la vacunación es una política sanitaria indispensable que permite evitar brotes y disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedades prevenibles.

El texto destaca que la adquisición, distribución y aplicación de las vacunas requieren una tarea articulada entre Nación, provincias y municipios. Esa labor conjunta es la que garantiza el acceso equitativo y oportuno para todas las personas, sin distinción y en cada punto del país.

Al acompañar la firma del comunicado federal, Blanzaco, expresó: «Vacunarse no es solo un acto de cuidado individual: es un compromiso colectivo. Cada dosis aplicada evita enfermedades que pueden ser graves y salva vidas. Las vacunas funcionan, son seguras, y están disponibles de manera gratuita para toda la población».

«En Entre Ríos trabajamos todos los días para fortalecer la vacunación y garantizar el acceso a cada una de las dosis del Calendario Nacional. Hoy ratificamos, junto a todas las provincias, nuestra convicción: cuidar a la población es una prioridad y la vacunación es una herramienta irremplazable para lograrlo», apuntó.

El comunicado fue impulsado por el ministro de Salud de la Nación y los ministros provinciales de: Entre Ríos; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Catamarca; Córdoba; Corrientes; Chaco; Chubut; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y Tucumán.

Desde la cartera sanitaria provincial se recuerda que los centros de salud y hospitales de Entre Ríos cuentan con todas las vacunas del calendario y se convoca a la población a asistir a los vacunatorios para completar esquemas y mantener al día la protección frente a enfermedades prevenibles.