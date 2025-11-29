La provincia impulsa acciones de concientización por el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) afecta el sistema inmunológico y, sin tratamiento, puede evolucionar hacia el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). En Argentina, más del 98 por ciento de las infecciones se producen por contacto sexual sin protección (preservativo/campo de látex).

Las personas pueden saber si tienen o no el virus a través de un test rápido o un análisis de sangre. Si bien no existe cura, un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamiento para que el virus no produzca enfermedad y sea intransmisible.

Desde la Coordinación Provincial de VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, dependiente de la cartera sanitaria provincial, informaron el cronograma previsto para este lunes. En principio, en la ciudad Nogoyá se desarrollará una jornada articulada entre la Coordinación, el hospital San Blas, la municipalidad y las ONG Carpinches y Rotaract. También participarán alumnos de segundo año de la Tecnicatura de Enfermería de dicha ciudad.

La actividad central será en el nosocomio nogoyaense donde se ofrecerán testeos rápidos para VIH en el horario de 9 a 13, además de control de vacunas y vacunación para Virus de la hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH).

Al unísono, en la plaza Libertad de Nogoyá se realizarán pruebas para VIH (de 9 a 12) y control de carnet de vacunas. La inmunización, en caso de indicarse, se efectuará en el hospital San Blas.

Luego, en el CIC municipal se llevará adelante un encuentro de sensibilización con personal de salud sobre VIH, diagnóstico y marcos legales de abordaje (de 11.30 a 13).

Actividades en otros puntos de la provincia

También ofrecerán testeos los hospitales Santa Rosa de Chajarí; Padre Becher de Santa Anita; Felipe Heras de Concordia; San Roque de Rosario del Tala; San Vicente de San Jaime de la Frontera; Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay (el viernes 5 de diciembre); San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná; Justo José de Urquiza de Federal; Líster de Seguí (1 y 2 de diciembre); y General Francisco Ramírez de Feliciano. Además, en este último harán entrega de material informativo y preservativos de 7.30 a 9, y derivación a laboratorio para quienes deseen realizarse la prueba.

Asimismo, se suman los centros de atención primaria Paroissien de Ubajay; Zeballos de Paraná; Margasín de San Benito; Carrillo de Viale; y la vecinal Los Berros de Paraná.

Con estas acciones, el Ministerio de Salud provincial busca visibilizar la respuesta integral al VIH, garantizando el acceso al diagnóstico y promoviendo la prevención combinada en el marco del fortalecimiento de políticas públicas de atención a todas las infecciones de transmisión sexual.