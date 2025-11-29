El próximo martes Diputados comenzará a examinar la creación de la Mesa de Diálogo Social

El proyecto lo tratará la Comisión de Desarrollo Social a partir de las 12. El fin es asegurar la continuidad y el rol de articulación en el diseño y control de políticas públicas destinadas a garantizar la alimentación y nutrición de la población. El proyecto establece que estará compuesta por diversos organismos del Estado, el Poder Legislativo, las universidades, organizaciones de la Economía Popular y la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.

La Comisión de Desarrollo Social se reunirá el próximo martes para empezar a analizar un proyecto de ley para asegurar la continuidad y el rol de articulación de esta instancia clave en el diseño y control de políticas públicas destinadas a garantizar la alimentación y nutrición de la población, con foco en la población vulnerable.

Se trata de la creación de la Mesa de Diálogo Social en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. La iniciativa fue impulsada por la legisladora del bloque de Juntos por Entre Ríos (JxER) Carolina Streitenberger, y los coautores: Lenico Aranda, Silvio Gallay, Gabriela Lena, Jorge Maier y María Noelia Taborda.

La composición de la Mesa busca garantizar una mirada plural e intersectorial, ya que estará integrada por representantes de diversos organismos del Estado, el Poder Legislativo, las universidades (UNER y Uader), organizaciones de la Economía Popular y la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.

APF