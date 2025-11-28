Incendio destruyó una camioneta y ocasionó daños en un galpón de vialidad provincial

Un incendio se desató durante la madrugada de este viernes en un galpón perteneciente a vialidad provincial, ubicado en la intersección de avenida Santa Fe y Federación, en la localidad de Alcaraz.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:15 horas de este viernes personal de la comisaría de Alcaraz acudió al lugar tras un llamado de alerta, constatando la presencia de un foco ígneo de gran magnitud.

Las primeras investigaciones indican que el incendio se habría originado en el tendido eléctrico del depósito. Se presume que la caída de una chispa sobre una camioneta estacionada desencadenó la propagación del fuego, dado que el rodado contenía dos tachos de 200 litros de gasoil.

Como consecuencia, la camioneta resultó completamente destruida por las llamas. Un segundo vehículo similar, que se encontraba cerca, sufrió daños parciales en su parte trasera.

El siniestro fue controlado y extinguido por los Bomberos Voluntarios de Alcaraz, quienes trabajaron arduamente para sofocar las llamas y asegurar la zona. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, limitándose el incidente a daños materiales.

La Unidad Fiscal ha tomado conocimiento del hecho y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes. Actualmente, intervienen la División Policía Científica y un Perito de Bomberos para realizar las inspecciones de rigor y determinar con exactitud las causas que originaron el foco ígneo en la instalación eléctrica.

