Un motociclista murió al chocar contra un camión

El trágico accidente ocurrió en la noche de este miércoles, sobre la avenida Monseñor Rosch y Juan Manuel de Rosas. El camionero habría realizado una maniobra indebida.
Un hombre de 30 años falleció este miércoles por la noche luego de colisionar con su motocicleta de 150cc contra un camión, que transportaba aceites vegetales. El hecho ocurrió sobre la avenida Monseñor Rosch y Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad de Concordia.
En diálogo con Elonce, el comisario José María Rosatelli, Jefe de la Departamental de Policía de Concordia, indicó que en el lugar se hizo presente personal de la Comisaría Quinta, “que constató el fallecimiento de una persona, la cual estaba debajo de un camión Ford 4000, con un tanque cisterna que se dedica a la venta de aceite vegetal”.
Tanto la moto como el camión circulaban en el mismo sentido, sur – norte, “como saliendo de la ciudad. El rodado de gran porte gira hacia la izquierda y en ese momento la moto lo impacta”.
Rosatelli indicó que en la pericia se deberá determinar si el camionero realizó una maniobra indebida. En el lugar trabajó la Policía Científica y se levantaron imágenes de cámaras de seguridad.
En principio, el conductor del camión, un hombre de 38 años que no es oriundo de Concordia quedó detenido por orden del fiscal Tomás Tscherning y alojado en la alcaidía de la Jefatura. Se le realizó la extracción de sangre al igual que a la persona fallecida.
La avenida donde ocurrió este fatal hecho es de gran circulación y según dijo el Comisario está “en muy buen estado y tiene buena iluminación”.
La víctima, de 30 años, fue identificada como Guillermo Frutos, según indica Concordia Policiales.
