Concepción del Uruguay: Roban una moto y es hallada a las pocas horas en barrio 134 Viviendas

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría Primera logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada horas antes, tras encontrarla en el Barrio 134 Viviendas.

El hallazgo se produjo mientras los efectivos realizaban tareas de recorrida preventiva en la zona. Las mismas derivaron en la localización del rodado, una Yamaha YBR 125, color azul, que se encontraba sin dominio colocado.

Tras consultar la numeración del motor y el cuadro en Sala de Comando Radioeléctrico, se confirmó que la moto registraba un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en el cruce de calles Belgrano y 14 de Julio.

Se dio intervención a la División Policía Científica para las pericias correspondientes y, por disposición de la Fiscal interviniente, Dra. Bourlot, se ordenó el formal secuestro del rodado para luego ser entregado a su legítimo titular.

